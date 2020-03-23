Ekonomi Bakan Albayrak 2 bin kadro müjdesini vermişti! Detaylar belli oldu

Bakan Albayrak 2 bin kadro müjdesini vermişti! Detaylar belli oldu

Ekonomi

Bakan Albayrak 2 bin kadro müjdesini vermişti! Detaylar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2 bin kadronun müjdesini vermişti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda konuyla ilgili merak edilen sorulara cevap verildi. İşte detaylar...

23 Mart 2020, Pazartesi 10:43 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği 2000 kadro ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın @BeratAlbayrak tarafından müjdesi verilen 2000 kadro ile ilgili akıllara takılan sorulara yönelik cevaplar" şeklinde infografik paylaşımında bulunarak konuyla ilgili detaylara yer verdi.



Bakan Albayrak, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz" demişti.

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