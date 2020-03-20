Ekonomi Bakan Albayrak: 2 bin kişi istihdam edilecek

Bakan Albayrak: 2 bin kişi istihdam edilecek

Ekonomi

Bakan Albayrak: 2 bin kişi istihdam edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 bin kişi için istihdam sağlanacağını açıkladı.

20 Mart 2020, Cuma 11:26 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 2 bin kişinin istihdamının sağlanacağını söyledi.

Albayrak twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz."


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