Ekonomi Bakan Albayrak: 4,4 milyon aileye 1000 lira nakdi yardım vereceğiz

Bakan Albayrak: 4,4 milyon aileye 1000 lira nakdi yardım vereceğiz

Ekonomi

Bakan Albayrak: 4,4 milyon aileye 1000 lira nakdi yardım vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz." dedi.

07 Nisan 2020, Salı 18:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak.

Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız.

Pazartesi gün sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin firmaya kredileri tahsis edildi. 2,8 milyar liralık finansman KOBİ'lerin hesaplarına geçti.

Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız.

71 binden fazla esnafımıza 25 bin lira finansman, 30 binden fazla esnafımıza 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı.


İlgili Haberler
İstanbul Valiliği duyurdu: 51 milyon lira destek verilecek


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Virüs: Irkçılık mı üretecek dayanışma mı?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Kraliçe’nin farkı
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Bakan Koca: Hasta sayıları daha artacak ama...
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tarım ve Orman Bakanlığı tohumların yüzde 75'ini hibe ediyor