Bakan Albayrak açıkladı: 1 milyon yazılımcı projesi tamamlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, '1 Milyon Yazılımcı' projesi ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak açıklamasında "Tarihi bir istihdam hamlesi" dedi.
21 Nisan 2020, Salı 10:43 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesine ilişkin olarak açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
#1MilyonYazılımcı projemiz, YEP Eylem Planı kapsamındaki İstihdam Projeleri içerisinde bizi en çok heyecanlandıran proje olmuştu. Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1252500903803981825