Ekonomi Bakan Albayrak açıkladı, ödemeler ertelendi

Bakan Albayrak açıkladı, ödemeler ertelendi

Ekonomi

Bakan Albayrak açıkladı, ödemeler ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs nedeniyle vergi ödeme sürelerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

17 Mart 2020, Salı 14:03 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan duyuruda, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.

İki eşit taksit planı

2019 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 1-31 Mart tarihlerinde verilmesi gerekiyordu. Geçen yıla ilişkin kazançlara yönelik verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ise mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi öngörülüyordu.


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