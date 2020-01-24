Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyled:

"2018 Ağustos‘tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı.

Uzun vadeli DIBS yatırımcısı %101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi %33,3 değer sağladı.

Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı."



