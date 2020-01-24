Bakan Albayrak açıkladı! TL'ye güvenenler kazandı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 Ağustos‘tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyled:
"2018 Ağustos‘tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı.
Uzun vadeli DIBS yatırımcısı %101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi %33,3 değer sağladı.
Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı."