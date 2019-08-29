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Bakan Albayrak: Bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Finansal mimarimizde Türk Lirası (TL) çalışabilmemiz için bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere TL referans faizi ’TLREF’, BİST bünyesinde oluşturuldu" dedi

29 Ağustos 2019, Perşembe 19:53
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Bakan Albayrak: Bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Finansal mimarimizde TL çalışabilmemiz için bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere TL referans faizi ’TLREF’, BİST bünyesinde oluşturuldu.

YEP kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

DHA

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