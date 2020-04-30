Bakan Albayrak: Başvuru sayısı 451 bin başvuruya ulaşıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı.

Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek.

https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1255754150249476096





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