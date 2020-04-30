Bakan Albayrak: Başvuru sayısı 451 bin başvuruya ulaşıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz haftalarda müjdesini verdiği 1 Milyon Yazılımcı projesi için yeni bir açıklamada bulundu.
30 Nisan 2020, Perşembe 11:03 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı.
Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1255754150249476096