Ekonomi Bakan Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü

Bakan Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü

Ekonomi

Bakan Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle Bakanlıkta toplantı yaptı.

03 Haziran 2020, Çarşamba 19:25 Son Güncelleme:
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Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile Kovid-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik."

AA


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