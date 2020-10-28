Bakan Albayrak: Bugün attığımız adımların meyvelerini yakın gelecekte alacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptıklarını bildirdi.
28 Ekim 2020, Çarşamba 21:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.
Verimli bir toplantı yaptıklarını, bugün attıkları adımların ve izledikleri ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte almayı umduklarını vurgulayan Albayrak, "Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın." ifadelerini kullandı.
ANKARA (DHA)