Ekonomi Bakan Albayrak: Bugün attığımız adımların meyvelerini yakın gelecekte alacağız

Bakan Albayrak: Bugün attığımız adımların meyvelerini yakın gelecekte alacağız

Ekonomi

Bakan Albayrak: Bugün attığımız adımların meyvelerini yakın gelecekte alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

28 Ekim 2020, Çarşamba 21:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

Verimli bir toplantı yaptıklarını, bugün attıkları adımların ve izledikleri ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte almayı umduklarını vurgulayan Albayrak, "Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın." ifadelerini kullandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

ANKARA (DHA)


İlgili Haberler
Bakan Dönmez: Daha ucuza gaz verme imkânımız olacakEylül ayı ekonomik güven endeksi belli oldu



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in geleceği...
Oral Çalışlar
Özlem Denizmen
29 Ekim'de finansal coşku
Özlem Denizmen
Hakan Çelik
Cumhuriyet’e yakışan bir eser
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 27’inci Expomed Eurasia için geri sayım başladı