Ekonomi Bakan Albayrak: Bütçe dengemiz ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi

Bakan Albayrak: Bütçe dengemiz ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi

Ekonomi

Bakan Albayrak: Bütçe dengemiz ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi." dedi.

15 Eylül 2020, Salı 19:41 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengesinin önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdiğini bildirdi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından, ağustos ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldıklarını ifade eden Albayrak, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak 'evet' ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA


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