Bakan Albayrak büyüme rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yılın üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini ve öncü göstergelerin büyüme ivmesinin artacağına işaret ettiğini belirtti.

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalarda, "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti. Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz.

4. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yüzde 5’lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız" dedi.







