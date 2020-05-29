Ekonomi Bakan Albayrak, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Bakan Albayrak, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Ekonomi

Bakan Albayrak, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan büyüme rakamları ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

29 Mayıs 2020, Cuma 16:01 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyümeyle tamamlıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyümeyle tamamlıyor.

Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah.

https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1266346302452924417


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