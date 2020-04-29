Bakan Albayrak: Daha sert ve net tedbirler alacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, fırsatçılar için önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, daha sert ve net tedbirler alınacağını ifade etti.
29 Nisan 2020, Çarşamba 12:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüsle mücadele döneminde fırsatçılık yapanlara yönelik "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız" dedi.
Ayrıntılar geliyor...