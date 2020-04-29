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Türkiye Bakan Albayrak: Daha sert ve net tedbirler alacağız

Bakan Albayrak: Daha sert ve net tedbirler alacağız

Türkiye

Bakan Albayrak: Daha sert ve net tedbirler alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, fırsatçılar için önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, daha sert ve net tedbirler alınacağını ifade etti.

29 Nisan 2020, Çarşamba 12:55 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüsle mücadele döneminde fırsatçılık yapanlara yönelik "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız" dedi.

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