Bakan Albayrak: Daha sert ve net tedbirler alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüsle mücadele döneminde fırsatçılık yapanlara yönelik "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız" dedi.

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