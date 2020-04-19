Bakan Albayrak: Daima çalışmaya devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Faruk Bey kardeşimizin de dediği gibi inanacak, üretecek ve daima çalışmaya devam edeceğiz. Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok" dedi.
19 Nisan 2020, Pazar 21:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, imalatçı Faruk Durmuş'un görüntülerine yer verdi. Albayrak, paylaşımda yaptığı açıklamada, "Faruk Bey kardeşimizin de dediği gibi inanacak, üretecek ve daima çalışmaya devam edeceğiz. Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok. Çok yakın zamanda semtlerimizde esnaflarımız güler yüzleri ile vatandaşlarımızı karşılayacak" dedi.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1251919825770893314