Bakan Albayrak: Daima çalışmaya devam edeceğiz

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, imalatçı Faruk Durmuş'un görüntülerine yer verdi. Albayrak, paylaşımda yaptığı açıklamada, "Faruk Bey kardeşimizin de dediği gibi inanacak, üretecek ve daima çalışmaya devam edeceğiz. Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok. Çok yakın zamanda semtlerimizde esnaflarımız güler yüzleri ile vatandaşlarımızı karşılayacak" dedi.









İlgili Haberler Bakan Berat Albayrak faiz müjdesini verdi



