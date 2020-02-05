Siyaset Bakan Albayrak: Duamız, çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır

Bakan Albayrak: Duamız, çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır

Siyaset

Bakan Albayrak: Duamız, çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Duamız, can kaybı artmadan çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır" dedi.

05 Şubat 2020, Çarşamba 20:15 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van’da meydana gelen çığ faciasına ilişkin Twitter adresinden açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Van Bahçesaray’da meydana gelen çığ felaketi sonucu şehit olan güvenlik güçlerimize, arama-kurtarma görevlilerine ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kurtarma yapan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Duamız, can kaybı artmadan çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasıdır" ifadelerini kullandı.

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DHA-AA

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