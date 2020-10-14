Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam %101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız." dedi.
14 Ekim 2020, Çarşamba 14:02 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1316314111391735808?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1316314111391735808%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fekonomi%2Fson-dakika-bakan-albayrak-ekonominin-her-alaninda-yeni-bir-doneme-giriyoruz-41635947
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