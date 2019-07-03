Bakan Albayrak: Enflasyonda yıllık hedefimizin altına geldik
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan enflasyon rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak, "Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız.