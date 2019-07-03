Bakan Albayrak: Enflasyonda yıllık hedefimizin altına geldik Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan enflasyon rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak, "Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik." dedi.