Bakan Albayrak: Esnafın kredi borçları 3 ay erteleniyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnaf ve sanatkarların borçlarının ertelenmesi konusunda açıklama yaptı.
23 Temmuz 2020, Perşembe 13:04 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ. Çalışmak SİZDEN, destek BİZDEN!" dedi.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1286238694790365184
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