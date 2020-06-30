Türkiye Berat Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı Mersin’de gözaltına alındı
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Berat Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı Mersin’de gözaltına alındı

Türkiye

Berat Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı Mersin’de gözaltına alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., Mersin’de gözaltına alındı.

30 Haziran 2020, Salı 20:45 Son Güncelleme:
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Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde Mersin’de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.’nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

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