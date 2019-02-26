Bakan Albayrak: Hedeflerimize ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kritik 'TOBB Sektörel Ekonomi Şurası'nı değerlendirdi. Albayrak, 'Ekonominin her alanında ayakları yere basan, piyasalara ve insanımıza güven veren politikalarla hedeflerimize ilerliyoruz.' dedi

26 Şubat 2019, Salı 01:48 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak: Hedeflerimize ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ekonominin her alanında ayakları yere basan, piyasalara ve insanımıza güven veren politikalarla hedeflerimize ilerliyoruz.' açıklamasında bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

"TOBB Sektörel Ekonomi Şurası'nda tüm sektör temsilcilerimizi tek tek dinledik, sorunlarını ve çözüm önerilerini not aldık. Ekonominin her alanında ayakları yere basan, piyasalara ve insanımıza güven veren politikalarla hedeflerimize ilerliyoruz."


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