Ekonomi Bakan Albayrak: Hizmet ekonomisine geçiş budur

Bakan Albayrak: Hizmet ekonomisine geçiş budur

Ekonomi

Bakan Albayrak: Hizmet ekonomisine geçiş budur

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hizmet ekonomisine geçiş hakkında önemli açıklamada bulundu.

27 Ağustos 2020, Perşembe 17:16 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" açıklamasında bulundu.


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