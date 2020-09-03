Ekonomi Bakan Albayrak: İhracatın ithalatı karşılama oranının altın hariç yüzde 90 oldu

Bakan Albayrak: İhracatın ithalatı karşılama oranının altın hariç yüzde 90 oldu

Ekonomi

Bakan Albayrak: İhracatın ithalatı karşılama oranının altın hariç yüzde 90 oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranının altın hariç yüzde 90 olduğunu duyurdu.

03 Eylül 2020, Perşembe 14:27 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:



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