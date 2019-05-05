  • Haberler
  • Gündem
  • Bakan Albayrak: İsrail'in AA'ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum

Bakan Albayrak: İsrail'in AA'ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı hava harekatıyla vurmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’in, masum halkı hedef alan şiddetini ve sadece Gazze’deki tabloyu dünyaya duyurmak için çalışan AA’ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum" dedi

05 Mayıs 2019, Pazar 14:59 Son Güncelleme:
A A
Bakan Albayrak: İsrail'in AA'ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı hava harekatıyla vurmasıyla ilgili, "Mübarek Ramazan ayını karşılarken, Gazze yine sivil insanlara yönelik saldırıların hedefi oldu. İsrail’in, masum halkı hedef alan şiddetini ve sadece Gazze’deki tabloyu dünyaya duyurmak için çalışan AA’ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum" ifadelerine yer verdi.


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.