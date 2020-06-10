Ekonomi Bakan Albayrak: İstanbul'a finans merkezi olmak çok yakışacak

Bakan Albayrak: İstanbul'a finans merkezi olmak çok yakışacak

Ekonomi

Bakan Albayrak: İstanbul'a finans merkezi olmak çok yakışacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

10 Haziran 2020, Çarşamba 17:13 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak" dedi.



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