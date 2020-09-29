Ekonomi Bakan Albayrak: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek

Bakan Albayrak: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek

Ekonomi

Bakan Albayrak: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı ile ilgili açıklama yaptı.

29 Eylül 2020, Salı 21:39 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

2021-2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.

İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!




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