Bakan Albayrak: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı ile ilgili açıklama yaptı.
29 Eylül 2020, Salı 21:39 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
2021-2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.
İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1310996248346984448
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