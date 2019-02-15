Bakan Albayrak İzmir'den mesajı verdi: Süreci başlatmak istiyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hizmet belediyeciliğinden mahrum kalması sebebiyle, hak ettiği yerin çok gerisinde olan İzmir’deyiz. Teşkilatlarımızın gayreti ve İzmirlilerin teveccühü ile, 31 Mart’ta İzmir’i ülkemiz ekonomisinin ve turizminin yıldızı haline getirecek süreci başlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı