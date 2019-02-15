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Bakan Albayrak İzmir'den mesajı verdi: Süreci başlatmak istiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hizmet belediyeciliğinden mahrum kalması sebebiyle, hak ettiği yerin çok gerisinde olan İzmir’deyiz. Teşkilatlarımızın gayreti ve İzmirlilerin teveccühü ile, 31 Mart’ta İzmir’i ülkemiz ekonomisinin ve turizminin yıldızı haline getirecek süreci başlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı

15 Şubat 2019, Cuma 19:54
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Bakan Albayrak İzmir'den mesajı verdi: Süreci başlatmak istiyoruz

İzmirli vatandaşlara ve esnafa da teşekkür eden Bakan Albayrak, "Soğuğa rağmen, gittiğimiz her yerde bize karşı gösterdikleri teveccühten dolayı İzmirli vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.


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