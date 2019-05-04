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Bakan Albayrak: Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şehit olan askerler için rahmet dileğinde bulundu

04 Mayıs 2019, Cumartesi 21:46 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak: Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Azez ve Hakkari’de hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak. Hain terör örgütü ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." ifadelerine yer verdi.


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