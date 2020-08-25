Ekonomi Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez

Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez

Ekonomi

Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez." dedi.

25 Ağustos 2020, Salı 13:51 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez.

Ağustos'ta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite Kullanım ise %73'e YÜKSELDİ."


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