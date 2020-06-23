Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği’nin 63. Genel Kurul Toplantısı'nda kamu bankalarının vermiş olduğu uygun faizli kredilere yönelik açıklama yaptı. Bakan Albayrak, 133 bin konut kredisi başvurusu olduğu ve 101 bininin sonuçlandırılıp 25 milyar liralık tahsis yapıldığını söyledi.

Bakan Albayrak bunun yanında bankacılık sektörüne yönelik olarak "Bankacılık sektörümüz sağlıklı bir görünüme sahip. Bankacılık sektöründe kur riski söz konusu değil." dedi.

Bankaların yerli üretimi desteklemesi gerektiğini söyleyen Bakan Albayrak "Bankalar yerli üretimi desteklemeli. Türkiye'de üretim kapasitesi olan ürünleri Türkiye'de üretmemiz lazım. Krediyi sağladıktan sonra yatırımcıyı kendi haline bırakmamamız lazım." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

Corona virüs kaynaklı olarak yılın ikinci çeyreğinde olumsuz görünüme rağmen Haziran ayından itibaren ekonomik yönden iyileşmeye yönelik pozitif sinyaller vermeye başladı. Türkiye’de genel anlamda karantina uygulanmaması ile birlikte normalleşme süreciyle ilgili adımların atılması pozitif sinyallerde etkili oldu.

Haziran ayına ilişkin öncü rakamlar ekonomide iyileşmeye yönelik pozitif sinyaller vermeye başladı. Normalleşme dönemine en hazır, ekonomik açıdan en az etkilenmiş şekilde giren ülkelerden biri olduk. Merkez Bankası’nın para politikası ve güçlü faiz indirimiyle birlikte kamu bankalarının düşük faizle verdiği kredilerle faiz oranları geriledi, kredi büyümesi güçlü seviyede devam etti. Kur etkisinden arındırılmış ticari krediler artış gösterdi.

Şimdiden iyileşmenin pozitif yönde gözlemlendiği ortaya çıkıyor. Normalleşme sürecinin bu ay başında hız kazanmasıyla kamu bankalarımız öncülüğünde konut, taşıt, ihtiyaç kampanyalarıyla birlikte üzerinde çalışmakta olduğumuz yeni istihdam paketi ekonomiyi güçlü şekilde etkilemeye devam edecek.

Düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar 133 bin başvuruyu geçti. 101 binin üzerinde 25 milyar liralık tahsis yapıldı.

Türkiye'nin bu süreçten V şeklinde çıkış yapmasını bekliyoruz. İktisadi toparlanmayı güçlü bir şekilde görmeye başlıyoruz yurt içi talepte ve beklentilerde şimdiden iyileşmenin pozitif yönde gözlemlenmeye başladığı ortaya çıkıyor Haziran ayı ilk 21 günlük döneminde ihracatımız bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 24,6 artış gösterdi.

Normalleşme dönemiyle birlikte pandemi döneminin açıklarını kapatmak için fırsat sunacak bir resimle karşı karşıyayız.

Bankacılık sektörümüz sağlıklı bir görünüme sahip. Bankacılık sektöründe kur riski söz konusu değil. Bu süreçte iki hedefimiz var, birincisi finansal istikrar ve güvenliğimizi güçlendirmek, ikincisi sağlam makroekonomik hedefler üzerine güçlü bir ekonomi inşa etmek. Bankacılık sektörünün de bazı eski alışkanlıklardan kurtularak kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum.

(Bankacılık sektörü) Kaynakları daha çok yerli üretim ve ihracatın finansmanına, istihdam oluşturucu alanlara yönlendirmemiz lazım. Kaynaklarımızı en verimli nerede kullanılacaksa o alanlara yönlendirelim. Aldığınız kararlar sosyal, toplumsal refahı etkiliyor, bunun bilincinde olarak milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz. Enerji, maden, tarım, kimya, sağlık, turizm, lojistik vb. bir çok farklı sektörde yatırımcıları yönlendirecek şekilde uzman ekipler oluşturmamız lazım.

Bankalar yerli üretimi desteklemeli. Türkiye'de üretim kapasitesi olan ürünleri Türkiye'de üretmemiz lazım. (Bankacılık sektörü) Krediyi sağladıktan sonra yatırımcıyı kendi haline bırakmamamız lazım.

İthal ürünlerin ikamesine hizmet edecek yatırımlara finansman desteği sağlamamız lazım. Verilen kredilerin finansal istikrarı tehdit eden spekülatif faaliyetlerde kullanılmaması için titiz davranmamız lazım.

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