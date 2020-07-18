Bakan Albayrak kritik toplantıdaki corona virüs kararını paylaştı

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.











