Ekonomi Bakan Albayrak kritik toplantıdaki corona virüs kararını paylaştı

Bakan Albayrak kritik toplantıdaki corona virüs kararını paylaştı

Ekonomi

Bakan Albayrak kritik toplantıdaki corona virüs kararını paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı hakkında yapılan görüşmeleri duyurdu.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 17:24 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.




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