Bakan Albayrak: Kuran kursu öğreticileri de ek ücretlerini alacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesine devam edileceğini söyledi.
02 Nisan 2020, Perşembe 12:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. #BizBizeYeterizTürkiyem #BirlikteBaşaracağız
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1245639543237136386
BUNLARI DA OKUYUN