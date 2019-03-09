Bakan Albayrak: Motivasyonumuz gençlerimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Büyük ve Güçlü Türkiye idealinde her politikamızda, her stratejimizde motivasyonumuz gençlerimiz." dedi

09 Mart 2019, Cumartesi 22:51 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak: Motivasyonumuz gençlerimiz

Ataşehir'de gençlerle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla buluşmayı değerlendirdi.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Bugün yine gençlerimizle buluştuk. Ataşehir'de, ekonomi programımızda hedeflediğimiz "Değişim"i ve değişim için gençlerimizden beklentilerimizi anlattık. Büyük ve Güçlü Türkiye idealinde her politikamızda, her stratejimizde motivasyonumuz gençlerimiz." ifadelerini kullandı.


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