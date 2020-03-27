Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Ödemeler erken yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "TÜRKŞEKER, 40 bin çiftçiye verilmesi gereken avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesini erken yapacak." dedi.
27 Mart 2020, Cuma 11:01 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Albayrak'ın pancar çiftçisine yapılacak ödemelere ilişkin değerlendirmesi yer aldı.
Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile birçok kesime destek verildiğini anımsattı.
Şimdi bir müjdeyi de pancar çiftçisine verdiklerini aktaran Albayrak, TÜRKŞEKER'in haziran ayı sonunda yaklaşık 40 bin çiftçiye ödemesi gereken avans bedelleri ve Ramazan ile Kurban bayramları öncesi ödemesi gereken küspe istihkak bedelleri toplamı olan 250 milyon liranın 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacağını kaydetti.
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