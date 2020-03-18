Ekonomi Bakan Albayrak: Piyasaların likidite ve finansman endişesini büyük oranda rahatlatıyoruz

Bakan Albayrak: Piyasaların likidite ve finansman endişesini büyük oranda rahatlatıyoruz

Ekonomi

Bakan Albayrak: Piyasaların likidite ve finansman endişesini büyük oranda rahatlatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüse karşı ekonomik paketle ilgili, "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

18 Mart 2020, Çarşamba 22:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile istihdamı korumak, reel sektörümüzü ve esnafımızı desteklemek için gerekli adımları devreye alıyoruz. 100 milyar TL’lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket dinamik bir pakettir. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir.

İnşallah süreci en doğru şekilde yönetip ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız.


İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini açıkladı: İşte yeni ekonomi paketi


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
İşte korona yalanları ve gerçekleri!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Prof. Cemil Taşçıoğlu...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Dayanışma zamanı
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyeleri nisan ayında ödenmeye başlanacak