Bakan Albayrak: Piyasaların likidite ve finansman endişesini büyük oranda rahatlatıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüse karşı ekonomik paketle ilgili, "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz" açıklamasını yaptı.
18 Mart 2020, Çarşamba 22:29 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle;
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile istihdamı korumak, reel sektörümüzü ve esnafımızı desteklemek için gerekli adımları devreye alıyoruz. 100 milyar TL’lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket dinamik bir pakettir. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir.
İnşallah süreci en doğru şekilde yönetip ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1240350836930293764