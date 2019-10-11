Bakan Albayrak: Rekor cari fazla verdik
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari dengeye ilişkin önemli açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, Temmuz ayından sonra Ağustos ayında da rekor cari fazla verildiğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari fazlanın Ağustos ayında da rekor kırdığını söyledi. Bakan Albayrak konuya ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak, "Temmuz’daki rekordan sonra, yeni bir rekorla Ağustos’ta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik" dedi.