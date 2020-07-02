Ekonomi Bakan Albayrak: Son 11 yılın en iyi çeyreklik performansı

Bakan Albayrak: Son 11 yılın en iyi çeyreklik performansı

Ekonomi

Bakan Albayrak: Son 11 yılın en iyi çeyreklik performansı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un son 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza atıldığını duyurdu.

02 Temmuz 2020, Perşembe 11:36 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul son 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde;

Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!



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