Bakan Albayrak: Stokçulara fırsatçılara geçit yok

Salgın dönemini fırsata çevirmek isteyenleri ve stokçuları dün sert bir dille uyaran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Milletin sofrasına el uzatanlara imkan vermeyeceğiz. Korona süreci, yoğunluk, sokağa çıkma yasakları geçsin, normalleşme süreci başlasın, bakanlığım adına çok daha sert adımlar atacağız. Böyle bir dönemde gerek fiyatlar, gerek stoklama noktasında gıda güvenliğini tehlikeye atacak şekilde yine aynı fırsatçılığı yapanlara daha net, sert süreç oluşturacağız, adımlar atacağız” diye konuştu.

Gıda enflasyonu önlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Dijital Tarım Pazarı’nın (DİTAP)’ dünkü tanıtım toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanarak bir konuşma yapan Bakan Albayrak, uzun süredir gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçecek, gıda enflasyonunu gündemden çıkaracak yapısal adımlar üzerinde çalıştıklarını ve bu kapsamda bazı adımların Gıda Komitesi’nde hayata geçirildiğini söyledi.

Tarladan sofraya zincir

Bu sürecin başında da tarladan sofraya uzanan zincirin hakkaniyetli kurulması konseptinin yer aldığını belirten Bakan Berat Albayrak, “Bugün karşı karşıya kaldığımız virüs salgını gıda arz güvenliğinin, bu zincirin güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu Türkiye’ye ve dünyaya gösterdi. Ticaretin sekteye uğradığı, ülkelerin kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalıştığı küresel kriz dönemlerinde önemli meselenin gıda arz güvenliği olduğunu dünya gördü” dedi.

Ekim dönemi kaçırılmayacak

Devletin de bu gıda arz güvenliği konusunda çok hassas olduğunu ve tüm imkanlarıyla çiftçinin yanında durduğunu belirten Bakan Albayrak, “Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirleri aldık. Hazine arazilerimizi tarıma açıyoruz. Tarımda verimliliği yükseltecek ve girdi maliyetlerini azaltacak adımları da devreye alacağız. Ön finansman ve alım garantisi noktasında gerekli çalışmaları hızla devreye sokacağız. Pancar üreticisinin, pancardan sonra buğday, arpa ve mısır üretmesini destekleyecek modeli belirledik” dedi.







