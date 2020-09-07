Ekonomi Bakan Albayrak: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz

Bakan Albayrak: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz

Ekonomi

Bakan Albayrak: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sigorta’ya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz" dedi.

07 Eylül 2020, Pazartesi 20:31 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz. Gücünü adından alan Türkiye Sigorta ile değerlerimiz, umutlarımız, yarınlarımız daha güçlü bir teminat altında. Sektöre, devletimize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

DHA


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