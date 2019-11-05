Bakan Albayrak: Tarihi rekora ulaştık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarında başarıya ulaşıldığını ve 82.3 ton altının ekonomiye kazandırıldığını söyledi. Bakan Albayrak bu sayede hem dış finansman ihtiyacı hem de finansmandaki faiz yükünün azaldığını belirtti.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle: