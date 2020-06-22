Ekonomi Bakan Albayrak: Tek yürek olduk, zoru başardık

Bakan Albayrak: Tek yürek olduk, zoru başardık

Ekonomi

Bakan Albayrak: Tek yürek olduk, zoru başardık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz" dedi.

22 Haziran 2020, Pazartesi 15:04 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan video paylaştı. Bakan Albayrak, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz" dedi.

Twitter'da paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi;

"Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin ve esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var. Biz Türkiye olarak hayalleri, hedefleri ve idealleri olan büyük bir ülkeyiz."




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