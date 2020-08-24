Bakan Albayrak: Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Giresun'da meydana gelen selle ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız!" dedi.
24 Ağustos 2020, Pazartesi 22:15 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak'ın paylaşımı:
Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız!
Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1297971931514318848
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