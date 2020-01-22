Bakan Albayrak: Türk varlıklarına güvenenler kazandı

Bakan Albayrak'ın Davos Zirvesi'ndeki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz dün akşam itibariyle geleneksel yemeğe katıldık. Dünyanın dört bir yanından liderler, iş dünyasının temsilcileriyle yemekte bir araya geldik. Bugün mevkidaşlarımız, gerek ekonomi ve finans dünyasının önemli temsilcileriyle bir araya geldik, geleceğiz. Bu yıl 50'inci yıl olması nedeniyle önemli bir yıl. 50'inci yüzyılın artık ekonomik ve finansal okumaları bu yüzyılda biraz değişti. Dünya ciddi bir yeni arayış içerisinde.

Biz Türkiye'nin gündemi açısından önemli görüşmeler yürütüyoruz. Amerika - Çin mutabakatı; faz 1 ve 2-3'ün konuşulduğu, ABD seçim sonuçlarını çok yakından takip ediyoruz. Küresel ekonomiyi çok etkileyecek bu süreç. Geçen yıla göre Türkiye gayet olumlu ve pozitif. Türkiye'nin 1,5 yıllık süreçte yaşadığı istikrarsız iklim, farklı farklı ataklar, kur saldırıları üzerinde Türkiye'nin önünde çok olumlu bir süreç var.

Geçen yıl yaptığımız görüşmelerde, söylediğimiz ne kadar söylem varsa bir çoğu ile ilgili olumlu görüş alıyoruz. Bu hafta başında yıl değerlendirme toplantısında da ifade ettim. Türkiye özellikle Ağustos'tan bugüne kadar rakip benchmark araçlarının hepsinden açık ara çok daha getiri anlamında öne çıktığı bir yılı geçirdik. Türk varlıklarına güvenenlerin ciddi anlamda kazandığı bir süreç. Tabi yabancı yatırımcıların dikkatinden kesinlikle kaçmıyor. Gayet olumlu geçiyor özetlersek

2020 yılı daha sakin geçen bir yıl olacak; küresel büyüme tahminleri üzerinde beklentilerin daha olumlu olduğu bir yıl. Bu olumlu bir gelişme. Tabi ki küresel istikrardan yana olduk. Bu yıl ki Davos'un ana gündemi büyüme, çevreden sonra. Ertelenen yatırımların hayata geçtiği bir yıl olacak. Sağlık sektöründen enerji sektörüne kadar birçok sektörde bizim özelimizde de görüşmeler yaptığımız 2020 yılının direkt yatırımlar açısından önemli bir yıl olacağını görüyoruz. İnşallah çok daha güzel bir 2020 yılı bizi bekliyor.

Küresel yatırımcıların ilgisi...

Mesela ben biraz önce girdim, uluslararası alanda dünyanın en büyük markalarının yöneticileri oradaydı. Roubini de oradaydı. Türkiye ve üzerinde, gerek Türkiye varlık fonumuz, gerek yatırım ajansı, grup görüşmeler yürütüyorlar. Finans merkezi noktasında ciddi bir talep olduğunu söyledi arkadaşlar.

Büyük bir değişimin başlangıç yılı olduğunu ifade ettim. Bunu yavaş yavaş biz iletişimini de güçlü yaparak hissedeceğiz.

İstanbul finans merkezi

Dünya hakikaten 21'inci yüzyılda yeni bir finansal sistem arayışı içerisinde. Hakikaten dünya ticareti özelinde, finans merkezleri üzerinde yeni bir döneme giriyoruz. İstanbul Finans Merkezi, dünya nüfusunun üçte birinin merkezinde. Türkiye gibi bir ülke olarak altyapı üstyapı itibariyle enerji altyapısı itibariyle bölgede bu dönüşümü tamamlamış tek ülke belki de.

Ciddi görüşmeler yürütülüyor ama olgunlaşması önemli. Türkiye çok fazla badireler atlattı, tüm bu süreçlerde kimsenin yardımına ihtiyacı olmadan güçlenerek çıktı.