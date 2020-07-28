Ekonomi Bakan Albayrak: Türkiye 33. sıraya yükseldi

Bakan Albayrak: Türkiye 33. sıraya yükseldi

Ekonomi

Bakan Albayrak: Türkiye 33. sıraya yükseldi

Bakan Albayrak, Türkiye'nin iş yapma kolaylığı endeksinde 27 basamak yükselerek 33. sıraya yükseldiğini açıkladı.

28 Temmuz 2020, Salı 19:33 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir girişimcinin iş yeri açma süresinde Türkiye'nin, pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe katettiğini belirtti. Bakan Albayrak, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" ifadesini kullandı.

AA

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