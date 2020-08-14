Bakan Albayrak: Türkiye, Avrupa'da ilk sırada
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin sanayi üretimi hakkında açıklamada bulundu.
14 Ağustos 2020, Cuma 10:56 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanayi Üretimi Endeksindeki yüzde 17,6’lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak" dedi.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1294177826019647488
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