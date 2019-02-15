Bakan Albayrak: Türkiye büyük bir sorumluluk ortaya koydu
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Soçi'de gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ni değerlendirdi. Albayrak paylaşımında "Dördüncüsü gerçekleşen Üçlü Zirve’de Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın liderliğinde bir kez daha Suriye’nin istikrarı ve mazlumların huzuru için büyük bir sorumluluk ortaya koydu." dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi düzenlendi.
Zirveye katılanlar arasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da vardı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Soçi'de gerçekleşen Zirve'de Türkiye'nin oynadığı önemli role vurgu yaptı.
TÜRKİYE BÜYÜK BİR SORUMLULUK ORTAYA KOYDU
İşte Albayrak'ın o paylaşımı:
"Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin arasında gerçekleşen ve ülkelerimiz arası işbirliği açısından oldukça verimli geçen toplantıya katıldık."
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1096113187500576768
Dördüncüsü gerçekleşen Üçlü Zirve'de Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde bir kez daha Suriye'nin istikrarı ve mazlumların huzuru için büyük bir sorumluluk ortaya koydu.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1096109298625769474
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