Bakan Albayrak: Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor." ifadelerini kullandı.
18 Ağustos 2020, Salı 19:54 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak'ın paylaşımı:
Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1295755175530045441
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