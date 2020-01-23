Bakan Albayrak: Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, DAVOS zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam. Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi. Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu. Faizin düşmesi büyüme için olumlu." dedi.