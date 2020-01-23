Bakan Albayrak: Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, DAVOS zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam. Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi. Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu. Faizin düşmesi büyüme için olumlu." dedi.

23 Ocak 2020, Perşembe 14:21 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak: Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu açıklamalarda bulundu:

Özel sektörün borcunun bir bölümü ihracatçıların karşılıklı kredileri kaynaklı

Türkiye'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var

Yaşadığımız problemlerden çok fazla şey öğrendik

Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu

Son 5 yılda önceki 5 yılla kıyaslayınca ihracat performansımız çok daha iyi

Son 16 yılda altyapı ve enerjiye çok yatırım yaptık

Üretim konusunda son derece rekabetçi bir özel sektörümüz var.

Yeni sistemin yardımıyla çok büyük adımlar atıldı. 

Hükümet olarak güçlü bir bilançomuz var

Faizin düşmesi büyüme için olumlu

Maliye politikaları konusunda karnemiz güçlü

Küresel belirsizlikler gittikçe artıyor, her ülke buna çözüm arıyor.

Artık yeni ticaret anlaşmalarının zamanı

Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası FED kadar bağımsızdır

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