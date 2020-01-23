Bakan Albayrak: Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, DAVOS zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam. Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi. Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu. Faizin düşmesi büyüme için olumlu." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu açıklamalarda bulundu:
Özel sektörün borcunun bir bölümü ihracatçıların karşılıklı kredileri kaynaklı
Türkiye'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var
Yaşadığımız problemlerden çok fazla şey öğrendik
Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu
Son 5 yılda önceki 5 yılla kıyaslayınca ihracat performansımız çok daha iyi
Son 16 yılda altyapı ve enerjiye çok yatırım yaptık
Üretim konusunda son derece rekabetçi bir özel sektörümüz var.
Yeni sistemin yardımıyla çok büyük adımlar atıldı.
Hükümet olarak güçlü bir bilançomuz var
Faizin düşmesi büyüme için olumlu
Maliye politikaları konusunda karnemiz güçlü
Küresel belirsizlikler gittikçe artıyor, her ülke buna çözüm arıyor.
Artık yeni ticaret anlaşmalarının zamanı
Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası FED kadar bağımsızdır