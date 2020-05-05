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Ekonomi Bakan Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Bakan Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Ekonomi

Bakan Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılar ile bir araya gelecek.

05 Mayıs 2020, Salı 17:15 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda bir araya gelecek.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre; Citigroup ve Societe Generale ile 6 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da düzenlenecek toplantı, basına kapalı olacak. Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi ve finans politikalarını anlatacak.

Corona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin aldığı ekonomik tedbirlerin yanı sıra, salgından sonraki sürece ilişkin de Türkiye'nin nasıl bir ekonomi politikası izleyeceği konusunda detayları paylaşacak. Telekonferans toplantısının ana konularından birisini de Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi oluşturacak.

Bakan Albayrak'ın, salgınla mücadelede Türkiye'nin tarihi bir başarı ortaya koyduğuna dikkat çekeceği öğrenildi. Bakan Albayrak, toplantıda özellikle Türkiye'ye inanıp uzun vadeli yatırım yapan portföy yatırımcıların merak ettikleri konularda sorularını da yanıtlayacak.


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