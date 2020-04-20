Ekonomi Bakan Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz

Bakan Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz

Ekonomi

Bakan Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

20 Nisan 2020, Pazartesi 22:42 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, bir fırıncı esnafının görüntülerini paylaştı. Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz.Ecevit Bey’in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız. #BirlikteBaşaracağız"


ANKARA (DHA)


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